РФС назначил единый день проведения матчей 1/16 финала Кубка России

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РФС назначил единый день проведения матчей 1/16 финала Кубка России

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сделал важное заявление о календаре Кубка России.

Поскольку клубы не сумели полюбовно договориться о расписании матчей, союз принял решение назначить единый день проведения игр 1/16 финала турнира.

"Конечно же мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги Чемпионов. РФС и РПЛ готовы всегда идти им навстречу, в том числе и когда клубы согласовывают и утверждают календарь на сезон.

Как мы понимаем, сейчас они не смогли договориться между собой о компромиссных датах игр в чемпионате и Кубке России. Кроме того, РФС считает, что все участники розыгрыша Кубка должны быть в равных спортивных условиях. Поэтому в соответствии с регламентом мы приняли решение, что игры 1/16 Кубка России состоятся в один день - 25 сентября", - сказал Мельников.

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