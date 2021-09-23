РФС назначил португальца главой судейского департамента
Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен
РФС официально объявил о назначении португальца Витора Перейры главой судейского департамента Российского Футбольного Союза.
Отмечается, что португалец будет руководить всеми вопросами судейства, включая стратегическое развитие, подготовку и образование российских судей. К исполнению обязанностей он приступит в ближайшие дни.
Контракт между сторонами рассчитано на два года. Перейра заменил на этом посту Виктора Кашшаи, который покинул его 13 сентября.
Сообщается, что Витор Мелу Перейра – бывший рефери ФИФА и УЕФА, работал на ЧМ-1998 и ЧМ-2002, а также обслуживал финальные матчи еврокубков в 2000-е. В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, в ходе карьеры он заведовал судейством в Греции и Чехии.
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