РФС назначил судей на матчи "Спартака", ЦСКА и "Зенита" в 24-м туре РПЛ

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РФС назначил судей на матчи "Спартака", ЦСКА и "Зенита" в 24-м туре РПЛ

Состоялось назначение судейских бригад над матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

26 июня (пятница)

"Ахмат" - "Сочи": судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Валентин Мурашов; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Виталий Мешков, AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

"Зенит" - "Крылья Советов": судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Станислав Васильев, AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Тарас Безубяк.

27 июня (суббота)

"Оренбург" - "Краснодар": судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Николай Ерёмин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Иван Сиденков; инспектор — Николай Иванов.

"Спартак" - "Уфа": судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Роман Милюченко; резервный судья — Антон Фролов; инспектор — Александр Колобаев.

"Рубин" - "Локомотив": судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья — Анатолий Жабченко; инспектор — Николай Левников.

"Динамо" - ЦСКА: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; инспектор — Владимир Енютин.

"Ростов" - "Арсенал": судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Артем Чистяков; инспектор — Алексей Тюмин.

28 июня (воскресенье)

"Урал" - "Тамбов": судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Алексей Еськов, AVAR — Николай Богач; инспектор — Виктор Клепиков.

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