РФС назначил судей на матчи "Спартака", ЦСКА и "Зенита" в 24-м туре РПЛ
Состоялось назначение судейских бригад над матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
26 июня (пятница)
"Ахмат" - "Сочи": судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Валентин Мурашов; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Виталий Мешков, AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.
"Зенит" - "Крылья Советов": судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Станислав Васильев, AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Тарас Безубяк.
27 июня (суббота)
"Оренбург" - "Краснодар": судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Николай Ерёмин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Иван Сиденков; инспектор — Николай Иванов.
"Спартак" - "Уфа": судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Роман Милюченко; резервный судья — Антон Фролов; инспектор — Александр Колобаев.
"Рубин" - "Локомотив": судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья — Анатолий Жабченко; инспектор — Николай Левников.
"Динамо" - ЦСКА: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; инспектор — Владимир Енютин.
"Ростов" - "Арсенал": судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Артем Чистяков; инспектор — Алексей Тюмин.
28 июня (воскресенье)
"Урал" - "Тамбов": судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Алексей Еськов, AVAR — Николай Богач; инспектор — Виктор Клепиков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22