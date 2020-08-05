РФС назвал арбитров, которые обслужат матч за Суперкубок России

1 Теги зенит санкт-петербурглокомотив москва

РФС назвал арбитров, которые обслужат матч за Суперкубок России

Российский футбольный союз объявил состав судейской бригады на матч за Суперкубок страны.

Напомним, что трофей на "ВЭБ Арене" в Москве разыграют "Зенит" и "Локомотив".

Игру обслужат Михаил Вилков (главный рефери), Алексей ВоронцовПавел Кукуян (ассистенты), Виталий Мешков (VAR) и Игорь Демешко (помощник VAR).

Матч состоится в пятницу, 7 августа, в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Выяснилось, сколько зрителей смогут посетить матч Суперкубка России "Зенит" - "Локомотив". | http://soccernews.ru
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