РФС назвал арбитров, которые обслужат матч за Суперкубок России

Российский футбольный союз объявил состав судейской бригады на матч за Суперкубок страны.

Напомним, что трофей на "ВЭБ Арене" в Москве разыграют "Зенит" и "Локомотив".

Игру обслужат Михаил Вилков (главный рефери), Алексей Воронцов, Павел Кукуян (ассистенты), Виталий Мешков (VAR) и Игорь Демешко (помощник VAR).

Матч состоится в пятницу, 7 августа, в 19:00 по московскому времени.

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