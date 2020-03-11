РФС назвал арбитров на матчи 22-го тура чемпионата России
Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
13 марта
"Ахмат" - "Динамо" - 19:30
Главный судья: Мешков. Ассистенты: Березнев, Назаров. VAR: Вилков.
14 марта
"Оренбург" - "Спартак" - 14:00
Главный судья: Казарцев. Ассистенты: Болховитин, Хатуев. VAR: Безбородов.
"Зенит" - "Урал" - 16:30
Главный судья: Москалев. Ассистенты: Чельцов, Шаламберидзе. VAR: Кукуян.
"Арсенал" - "Рубин" - 19:00
Главный судья: Лапочкин. Ассистенты: Мосякин, Болотенков. VAR: Сухой.
15 марта
"Сочи" - "Краснодар" - 14:00
Главный судья: Иванов. Ассистенты: Мурашов, Сейфетдинов. VAR: Левников.
ЦСКА - "Уфа" - 16:30
Главный судья: Волошин. Ассистенты: Петросян, Богданов. VAR: Турбин.
"Ростов" - "Локомотив" - 19:00
Главный судья: Вилков. Ассистенты: Веретешкин, Мухтаров. VAR: Казарцев
16 марта
"Тамбов" - "Крылья Советов" - 19:30
Главный судья: Карасев. Ассистенты: Демешко, Гаврилин. VAR: Лапочкин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Урал
|21
|25
|9
|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Рубин
|21
|20
|15
|Ахмат
|21
|20
|16
|Сочи
|20
|18