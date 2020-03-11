РФС назвал арбитров на матчи 22-го тура чемпионата России

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РФС назвал арбитров на матчи 22-го тура чемпионата России

Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

13 марта
"Ахмат" - "Динамо" - 19:30

Главный судья: Мешков. Ассистенты: Березнев, Назаров. VAR: Вилков.

14 марта

"Оренбург" - "Спартак" - 14:00

Главный судья: Казарцев. Ассистенты: Болховитин, Хатуев. VAR: Безбородов.

"Зенит" - "Урал" - 16:30

Главный судья: Москалев. Ассистенты: Чельцов, Шаламберидзе. VAR: Кукуян.

"Арсенал" - "Рубин" - 19:00

Главный судья: Лапочкин. Ассистенты: Мосякин, Болотенков. VAR: Сухой.

15 марта

"Сочи" - "Краснодар" - 14:00

Главный судья: Иванов. Ассистенты: Мурашов, Сейфетдинов. VAR: Левников.

ЦСКА - "Уфа" - 16:30

Главный судья: Волошин. Ассистенты: Петросян, Богданов. VAR: Турбин.

"Ростов" - "Локомотив" - 19:00

Главный судья: Вилков. Ассистенты: Веретешкин, Мухтаров. VAR: Казарцев

16 марта

"Тамбов" - "Крылья Советов" - 19:30

Главный судья: Карасев. Ассистенты: Демешко, Гаврилин. VAR: Лапочкин. 

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