РФС назвал дату жеребьёвки 1/8 финала Кубка России
Стало известно, когда состоится жеребьёвка 1/8 финала Кубка России.
Пресс-служба РФС сообщила, что мероприятие запланировано на следующий вторник, 2 ноября.
В прямом эфире жеребьёвку покажет телеканал "Матч ТВ", начало - в 19:00 по московскому времени.
Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут в период с 1 по 3 марта 2022 года.
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