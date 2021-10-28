РФС назвал дату жеребьёвки 1/8 финала Кубка России

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РФС назвал дату жеребьёвки 1/8 финала Кубка России

Стало известно, когда состоится жеребьёвка 1/8 финала Кубка России.

Пресс-служба РФС сообщила, что мероприятие запланировано на следующий вторник, 2 ноября.

В прямом эфире жеребьёвку покажет телеканал "Матч ТВ", начало - в 19:00 по московскому времени.

Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут в период с 1 по 3 марта 2022 года.

Не пропустите: Определились все участники 1/8 финала Кубка России. | http://soccernews.ru
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