РФС назвал даты проведения полуфиналов Кубка России
Оба полуфинальных матчах Кубка России состоятся 19 июля, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Матч "Урал" (Екатеринбург) - "Химки" (Химки) состоится в Екатеринбурге. Встреча начнется в 13:00 мск.
Матч "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) пройдет в Санкт-Петербурге, и начнется в 18:30 мск.
Стоит отметить, что "Спартак" и "Зенит" являются самыми титулованными клубами в истории Кубка России среди оставшихся участников турнира. Москвичи и петербуржцы выигрывали трофей по три раза. "Урал" и "Химки" Кубок России ранее не выигрывали.
Не пропустите: Назначены арбитры на матч ЦСКА - "Спартак" и другие поединки 25-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
"Краснодару" засчитана победа в несостоявшемся матче с "Оренбургом"
-
"Ливерпуль" перед тренировкой отпраздновал чемпионство специальными баннерами
-
Официально: Пьянич подписал контракт с "Барселоной"
-
"Барселона" подтвердила трансфер Артура в "Ювентус" по окончании сезона
-
"Ювентус" продлил контракты с Буффоном и Кьеллини
Лента новостей
-
Массимо Каррера продлил контракт с АЕКом
-
"Бенфика" потерпела второе поражение подряд в Примейре
-
"Ростов" интересуется форвардом Еремееффом, который имеет русские корни
-
"Барселона" определилась с новым тренером в случае отставки Сетьена
-
КДК РФС оштрафовал Дзюбу, Джикию, Азмуна и Мамаева
-
РФС назвал даты проведения полуфиналов Кубка России
-
"Манчестер Сити" намерен купить трансферную цель "Челси"
-
"Краснодару" засчитана победа в несостоявшемся матче с "Оренбургом"
-
"Ливерпуль" отказался от трансфера Калиду Кулибали
-
Воспитанник "Манчестер Юнайтед" решил покинуть клуб, несмотря на предложенный выгодный контракт
-
"Ювентус" отказался от трансфера Обамеянга
-
Сетьен прокомментировал трансфер Артура в "Ювентус"
-
1
"Ливерпуль" перед тренировкой отпраздновал чемпионство специальными баннерами
-
2
Официально: Пьянич подписал контракт с "Барселоной"
-
ПСЖ объявил о продлении контракта с Курзава до 2024 года
-
"Сочи" все-таки накажет Кокорина за нарушение правил клубного распорядка
-
Каррера объяснил, почему подписался на несколько фанатских сайтов ЦСКА
-
"Барселона" подтвердила трансфер Артура в "Ювентус" по окончании сезона
-
"Ювентус" продлил контракты с Буффоном и Кьеллини
-
Стали известны детали возвращения Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22