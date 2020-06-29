РФС назвал даты проведения полуфиналов Кубка России

Оба полуфинальных матчах Кубка России состоятся 19 июля, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч "Урал" (Екатеринбург) - "Химки" (Химки) состоится в Екатеринбурге. Встреча начнется в 13:00 мск.

Матч "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) пройдет в Санкт-Петербурге, и начнется в 18:30 мск.

Стоит отметить, что "Спартак" и "Зенит" являются самыми титулованными клубами в истории Кубка России среди оставшихся участников турнира. Москвичи и петербуржцы выигрывали трофей по три раза. "Урал" и "Химки" Кубок России ранее не выигрывали.

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