РФС назвал имя нового тренера юношеской сборной России
Вадим Гаранин возглавил юношескую сборную России, сообщает официальный сайт РФС.
Контракт между 48-летним специалистом и союзом рассчитан до 2021 года. Старший тренер будет работать с футболистами 2005 года рождения.
Ранее Гаранин возглавлял молодёжку тульского "Арсенала" и был помощником главного тренера в основной команде "канониров".
Также наставник известен по работе в столичной академии московского "Динамо" имени Льва Яшина.
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