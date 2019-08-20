РФС назвал имя нового тренера юношеской сборной России

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РФС назвал имя нового тренера юношеской сборной России

Вадим Гаранин возглавил юношескую сборную России, сообщает официальный сайт РФС.

Контракт между 48-летним специалистом и союзом рассчитан до 2021 года. Старший тренер будет работать с футболистами 2005 года рождения.

Ранее Гаранин возглавлял молодёжку тульского "Арсенала" и был помощником главного тренера в основной команде "канониров".

Также наставник известен по работе в столичной академии московского "Динамо" имени Льва Яшина.

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