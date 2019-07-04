РФС назвал лучшего арбитра РПЛ в сезоне 2018/19

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РФС назвал лучшего арбитра РПЛ в сезоне 2018/19

Стало известно, кто стал лучшим арбитром РПЛ в минувшем сезоне.

Так, награду выиграл 38-летний Сергей Лапочкин. Отмечается, что его кандидатуру подавал судейский комитет.

Лапочкин начал карьеру в 1995 году. С 2011 года он начал работать главным арбитром в РПЛ, а в 2014 обслуживал игру групповой стадии Лиги Европы.

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