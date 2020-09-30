РФС назвал лучшего игрока, тренера и команду прошлого сезона РПЛ

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РФС назвал лучшего игрока, тренера и команду прошлого сезона РПЛ

РФС назвал победителей в номинациях по итогам прошлого сезона РПЛ.

Лучшим игроком признан нападающий "Зенита" Артем Дзюба, а награду лучшему тренеру получил наставник питерского клуба Сергей Семак.

Лучшей командой признан "Зенит", выигравший чемпионат и Кубок России.

Кроме того, приз лучшему молодому игроку до 21 года достался вратарю "Краснодара" Матвею Сафонову. За вклад в развитие футбола был награжден экс-игрок сборной СССР Виктор Понедельник.

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