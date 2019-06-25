РФС назвал лучших футболистов РПЛ сезона 2018/19
РФС определил 33 лучших игрока РПЛ сезона 2018/19.
Голкиперы: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гильерме ("Локомотив") и Андрей Лунёв ("Зенит");
Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев ("Локомотив") и Сергей Петров ("Краснодар");
Правые центральные защитники: Бранислав Иванович ("Зенит"), Андрей Семенов ("Ахмат") и Максим Беляев ("Арсенал");
Левые центральные защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Ярослав Ракицкий ("Зенит") и Урош Спайич ("Краснодар");
Левые защитники: Юрий Жирков ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Рубин") и Кристиан Рамирес ("Краснодар");
Опорные полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Никола Влашич (ЦСКА) и Магомед Оздоев ("Зенит");
Правые полузащитники: Вандерсон ("Краснодар"), Алексей Миранчук ("Локомотив") и Алексей Ионов ("Ростов");
Центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак") и Вильмар Барриос ("Зенит");
Левые полузащитники: Виктор Классон ("Краснодар"), Антон Миранчук ("Локомотив") и Резиуан Мирзов ("Арсенал");
Правые нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун ("Зенит") и Лука Джорджевич ("Арсенал");
Левые нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив") и Зе Луиш ("Спартак").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20