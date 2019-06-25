РФС назвал лучших футболистов РПЛ сезона 2018/19

Теги рфсигорь акинфеевярослав ракицкийартём дзюбагжегож крыховяк

РФС назвал лучших футболистов РПЛ сезона 2018/19

РФС определил 33 лучших игрока РПЛ сезона 2018/19.

Голкиперы: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гильерме ("Локомотив") и Андрей Лунёв ("Зенит");

Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев ("Локомотив") и Сергей Петров ("Краснодар");

Правые центральные защитники: Бранислав Иванович ("Зенит"), Андрей Семенов ("Ахмат") и Максим Беляев ("Арсенал");

Левые центральные защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Ярослав Ракицкий ("Зенит") и Урош Спайич ("Краснодар");

Левые защитники: Юрий Жирков ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Рубин") и Кристиан Рамирес ("Краснодар");

Опорные полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Никола Влашич (ЦСКА) и Магомед Оздоев ("Зенит");

Правые полузащитники: Вандерсон ("Краснодар"), Алексей Миранчук ("Локомотив") и Алексей Ионов ("Ростов");

Центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак") и Вильмар Барриос ("Зенит");

Левые полузащитники: Виктор Классон ("Краснодар"), Антон Миранчук ("Локомотив") и Резиуан Мирзов ("Арсенал");

Правые нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун ("Зенит") и Лука Джорджевич ("Арсенал");

Левые нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив") и Зе Луиш ("Спартак").

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