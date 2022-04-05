РФС назвал ошибки арбитра в матче ЦСКА - "Урал"

Фото: твиттер "Урала"/Автор неизвестен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза вынесла решение по действиям арбитров в матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА - "Урал" (2:2), сообщается на официальном сайте организации.

По решению ЭСК, главный арбитр Игорь Панин правильно назначил пенальти в ворота "Урала" на 89-й минуте. Благодаря пенальти ЦСКА сравнял счет и ушел от поражения. При этом, арбитр ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 95-й минуте.

Напомним, что после матча президент "Урала" Григорий Иванов назвал арбитра "козлом".

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