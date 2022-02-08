РФС назвал стадион, который примет июньские матчи сборной России в Лиге Наций
Фото сайт РФС
Стало известно, где сборная России примет Исландию и Албанию в рамках группового этапа Лиги Наций в июне этого года.
Как сообщает пресс-служба РФС, матчи национальной команды пройдут на центральном стадионе "Динамо" имени Л.И. Яшина в Москве.
Напомним, что Россия сыграет дома с Исландией 10 июня, а с Албанией - 13 июня.
Что касается гостевых поединков, то 2 июня россияне встретятся с Албанией в Тиране, а 6 июня - с Израилем в Хайфе.
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