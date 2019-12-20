РФС не будет наказывать Слуцкого за его слова про судей
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что новый главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий не будет наказан за свои слова о судьях, которые он произнес в 2016 году. Тогда тренер заявил: "Если человек арбитр - его уже можно бить".
"Если вы помните, то комитет по этике только рекомендовал Леониду Слуцкому принести извинения. Это не было требованием. Теперь вопрос извинений - дело совести самого тренера. Думаю, он помнит об этом, но я не могу говорить за него, извинится он или нет. Никаких новых разбирательств, если Слуцкий не принесет извинений, в его адрес не будет", - приводят слова Андреева российские СМИ.
Напомним, что Слуцкий 19 декабря возглавил "Рубин", подписав с казанским клубом контракт до 2024 года.
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