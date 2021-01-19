РФС не будет сокращать число участников РПЛ

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РФС не будет сокращать число участников РПЛПо информации СМИ, количество клубов, выступающих в Российской Премьер Лиге не будет уменьшено. Руководство РФС и лично президент Александр Дюков в этом вопросе занимают жесткую позицию: сокращение число участников РПЛ ни к чему хорошему не приведет, сообщает Metaratings.ru.

Вчера, 18 января в ряде СМИ появилась новость о том, что возможно рассмотрение изменения проведения формата РПЛ. В частности, планируется сократить число команд с 16 до 12. Однако, все вопросы формата соревнований находятся в юрисдикции РФС, и что-то изменить без решения организации ни лига, ни клубы не могут.

В РФС отмечают, что готовы выслушать и поддержать предложения, которые смогут увеличить коммерческую и зрительскую привлекательность матчей, но без привязки к сокращению числа участников РПЛ.

Напомним, в феврале пройдут выборы президента РФС. С большой долей вероятности Дюков будет переизбран на новый срок, а значит позиция РФС по данному вопросу не изменится. 

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