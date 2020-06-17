РФС не будет завершать чемпионат России из-за коронавируса в "Ростове"



Российский футбольный союз (РФС) пока собирается досрочно завершать чемпионата России, несмотря на шесть случае заражения коронавирусом в "Ростове", утверждает "Спорт-Экспресс".

Ростовскому клубу могут быть присуждены поражения, если команда не сможет выйти на поле. Другим вариантом является перенос матчей на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что коронавирусом, возможно заразились Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов. Таким образом, остальные игроки, тренерский штаб и персонал клуба в ближайшее время уйдут на карантин.

В ближайшем матче "Ростов" должен сыграть с "Сочи". Встреча запланирована на 19 июня.

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