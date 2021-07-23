РФС не может договориться с Кунцем о назначении в сборную России

Фото: инстаграм Штефана Кунца

Назначение немца Штефана Кунца тренером сборной России находится на грани срыва.

"По моей информации переговоры между РФС и немецким тренером Штефаном Кунцем зашли в тупик. Договориться со специалистом на данный момент не получается", - сообщает журналист Максим Алланазаров.

Напомним, что Кунц ранее возглавлял молодежную сборную Германии, а сейчас тренирует Олимпийскую сборную немцев.

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