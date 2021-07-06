РФС не обсуждал с Черчесовым отставку
Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Руководство Российского футбольного союза пока что не обсуждало с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым возможность его отставки, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, никто из РФС не обсуждал с тренером итоги выступления на Евро-2020 национальной команды, которая заняла в своей группе четвертое место и не сумела выйти в плей-офф.
Напомним, что контракт 57-летнего Черчесова с РФС действует до конца 2022 года. В случае попадания сборной на ЧМ-2022, в контракте есть опция автоматического продления. Зарплата тренера составляет 2,5 миллиона евро в год.
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