РФС не обсуждал с Черчесовым отставку

Теги россиястанислав черчесоврфс

РФС не обсуждал с Черчесовым отставку

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

Руководство Российского футбольного союза пока что не обсуждало с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым возможность его отставки, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, никто из РФС не обсуждал с тренером итоги выступления на Евро-2020 национальной команды, которая заняла в своей группе четвертое место и не сумела выйти в плей-офф.

Напомним, что контракт 57-летнего Черчесова с РФС действует до конца 2022 года. В случае попадания сборной на ЧМ-2022, в контракте есть опция автоматического продления. Зарплата тренера составляет 2,5 миллиона евро в год.

Не пропустите: Федун выступил за увольнение Черчесова из сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алекс Крал сделал предложение своей возлюбленной. Девушка ответила

Алекс Крал сделал предложение своей возлюбленной. Девушка ответила

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов