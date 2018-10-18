РФС не определился с датой рассмотрения дела между "Краснодаром" и Мамаевым

Теги александр кокоринкраснодар

РФС не определился с датой рассмотрения дела между "Краснодаром" и МамаевымРФС не определился с датой рассмотрения дела между "Краснодаром" и его полузащитником Павлом Мамаевым о расторжении контракта.

Об этом, как информирует Чемпионат, рассказал председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза Виктор Березов. В частности, он заявил: "Пока мы не определились с датой рассмотрения дела между Мамаевым и "Краснодаром". У нас есть 30 дней с момента заявления. Но мы можем его продлить по необходимости. У нас есть обстоятельства, которые не позволяют пока определиться с датой. Ответчик, Мамаев, не может полноценно принять участие в заседании. Поэтому думаем, как лучше нам поступить. Рассматриваются различные варианты. Возможно, ясность появится на следующей неделе".

Напомним, Семак прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым. | soccernews.ru

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