РФС не планирует сокращать зарплату тренерам сборных России на время пандемии коронавируса

РФС не будет сокращать зарплаты тренеров сборных России несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает Sport24.

Отметим, что тренеры национальных команд сейчас также находятся на карантине. Сборы и игры команд перенесены на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что ряд российских клубов пошли на понижение зарплаты футболистам из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Напомним, что чемпионат России приостановлен до 31 мая.

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