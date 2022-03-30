РФС не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию
Фото: твиттер РФС\Автор неизвестен
Российский футбольный союз не собирается уходить в Азиатскую конфедерацию из УЕФА, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.
"Даже если ФИФА наложит бан, который повлечет за собой бан и от УЕФА, в РФС не намерены уходить из европейского футбола и планируют остаться в УЕФА после снятия ограничений", – сообщил источник.
Конгресс ФИФА, на котором, возможно, будет рассмотрен вопрос о статусе РФС, состоится завтра, 31 марта.
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