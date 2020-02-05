РФС не получал уведомлений от ВАДА о статусе сборной на ЧМ-2022

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РФС не получал уведомлений от ВАДА о статусе сборной на ЧМ-2022

Пресс-служба РФС высказалась по поводу информации, которую предоставил арабский телеканал Bein Sports. По данным источника, ВАДА уведомило Россию о том, что национальная команда не сможет участвовать в ЧМ-2022.

"Мы не получали каких-либо уведомлений от ВАДА о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году", - сообщает пресс-служба РФС.

Ранее сообщалось, что если сборная России выйдет в групповой этап мундиаля, то сможет участвовать в турнире, но без использования национальной символики и гимна.

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