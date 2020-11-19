РФС не собирается увольнять Черчесова с поста тренера сборной России
Наставник сборной России Станислав Черчесов сохранит занимаемый пост, несмотря на провал национальной команды текущей осенью.
Россияне не могут победить уже в шести матчах подряд (три ничьи и три поражения), лишились шанса подняться в дивизион А Лиги Наций и опустились в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022.
Впрочем, данный результат не станет причиной отставки 57-летнего специалиста, утверждает "РБ-Спорт". По информации источника, смена тренера не стоит на повестке дня в РФС.
Черчесов возглавляет российскую сборную с августа 2016 года. Его контракт рассчитан до конца ЧМ-2022.
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