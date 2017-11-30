РФС не требовал обязательного участия Неймара в товарищеском матче между сборными России и Бразилии
РФС не требовал обязательного участия форварда сборной Бразилии Неймара в товарищеском матче его команды против национальной команды России.
Об этом, как информирует Чемпионат, сообщил координатор "селесао" Эду Гаспар. В частности, он рассказал: "Что касается договоренности об обязательном участии Неймара в марте в "Лужниках", то таких просьб не звучало. По крайней мере пока".
Напомним, Хаби Алонсо назвал главного фаворита предстоящего Чемпионата Мира в России. | soccernews.ru
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