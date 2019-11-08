РФС недоволен новой формой сборной России

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РФС недоволен новой формой сборной России

Руководство российского футбольного союза недовольно новой формой сборной России, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

По сведениям источника, в РФС подвергли критике качество экипировки, а также то, что дизайн формы мало чем отличается от предыдущего. К тому же, на рукаве футболки российский флаг получился перевернутым.

Не исключено, что РФС разорвет контракт с производителем экипировки компанией Adidas. В данный момент действует соглашение до 2021 года на сумму около 400 миллионов рублей в год.

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