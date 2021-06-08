РФС обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины
Российский футбольный союз обратился в УЕФА с официальным письмом по поводу сборной Украины, на которой изображен контур карты страны с Крымом.
"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания.
Футбол - это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", — сообщили в службе коммуникаций РФС.
Ранее сообщалось, что УЕФА утвердил форму сборной Украины.
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