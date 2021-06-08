РФС обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины

1 Теги россияукраина

РФС обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с официальным письмом по поводу сборной Украины, на которой изображен контур карты страны с Крымом.

"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. 

Футбол - это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем  увидеть попытки других стран  использовать свою экипировку для политических высказываний", — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее сообщалось, что УЕФА утвердил форму сборной Украины.

Не пропустите: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Каким героям слава?Коллаборантам?А "позор сайта' говорил нет нацизма на(в) Украине . Мда ... Лесновскому слава!Слава ему! Хе-хе ...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе озвучил ПСЖ условие для продления контракта

Мбаппе озвучил ПСЖ условие для продления контракта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов