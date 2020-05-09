РФС обсудит перспективы возобновления сезона 15 мая

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РФС обсудит перспективы возобновления сезона 15 мая

Названа дата следующего заседания Исполкома Российского футбольного союза.

Как сообщает пресс-служба РФС, конференция состоится в ближайшую пятницу, 15 мая.

В онлайн-формате будут обсуждаться перспективы возобновления сезона 2019/20, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что клубы ФНЛ и ПФЛ большинством голосов поддержали досрочное завершение турниров. В РПЛ единства в этом вопросе нет.

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