РФС обсудит перспективы возобновления сезона 15 мая

Названа дата следующего заседания Исполкома Российского футбольного союза.

Как сообщает пресс-служба РФС, конференция состоится в ближайшую пятницу, 15 мая.

В онлайн-формате будут обсуждаться перспективы возобновления сезона 2019/20, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что клубы ФНЛ и ПФЛ большинством голосов поддержали досрочное завершение турниров. В РПЛ единства в этом вопросе нет.

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