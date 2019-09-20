РФС объяснил отказ регистрировать Кокорина

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РФС объяснил отказ регистрировать Кокорина

Российский футбольный союз опубликовал официальное заявление с разъяснениями решения комитета по статусу игроков отказать "Зениту" в регистрации нападающего Александра Кокорина на осенне-зимнюю часть сезона.

"Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Согласно статье 14 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение Комитета о такой регистрации принимается с учётом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований.

Изучив представленные документы, комитет пришёл к выводу о невозможности применения исключения для Кокорина, так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года). При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период. Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода в применений норм - исключений регламентных документов РФС", - говорится в заявлении.

Напомним, что во вторник 28-летний Кокорин вышел из исправительной колонии условно-досрочно и заключил с "Зенитом" контракт до завершения текущего сезона.

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