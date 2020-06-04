РФС объявил о назначении нового финансового директора

Арсений Замятин занял пост финансового директора Российского футбольного союза, сообщает официальный сайт организации.

Функционер получил образование в НИУ "Высшая школа экономики" и парижской бизнес-школе ESCP Europe.

До назначения в РФС Замятин к футболу отношения не имел. Зато он успел поработать в Министерстве энергетики России и финансовых структурах "Газпрома".

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