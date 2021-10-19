РФС объявил о переносе матча Кубка России с участием ЦСКА
Игра третьего тура группового этапа Кубка России между липецким "Металлургом" и московским ЦСКА состоится в другой день.
Бюро Исполкома РФС утвердило перенос матча на вторник, 26 октября. Причины решения не уточняются.
Изначально планировалось, что все кубковые встречи пройдут в среду, 27 октября, и в четверг, 28 октября.
Напомним, что ЦСКА и "Металлург" в очном поединке определят победителя группы 10.
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