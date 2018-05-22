РФС объявил о создании сборной России U-20

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о создании сборной до 20 лет.

По задумке РФС, эта команда станет буфером для игроков, которые уже переросли юношескую сборную, но ещё не достигли уровня молодёжной.

Старшим тренером сборной России U-20 назначен экс-наставник "Ахмата" Михаил Галактионов.

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