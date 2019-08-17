РФС объявил о замене арбитра на матч "Спартак" - ЦСКА
Российский футбольный союз произвёл изменения в назначении арбитров на матчи шестого тура РПЛ.
Столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА вместо Алексея Еськова обслужит Сергей Карасёв. Замена обусловлена травмой рефери.
"Я судил в четверг матч Лиги Европы в Браге. Почувствовал дискомфорт в конце игры. Вчера после прилёта сделал МРТ - микронадрыв икроножной мышцы. Не могу сказать, насколько выбыл, потому что я только сделал МРТ и записался к специалисту. Надо сначала попасть к доктору, и тогда станет понятно. Пару недель точно.
Получается, что дерби пропущу, посоветовался - есть большой риск рецидива. Могу усугубить травму, в этом случае восстановление продлится до пяти-шести месяцев", - сказал Еськов.
Напомним, что матч "Спартак" - ЦСКА состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена".
Не пропустите: Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесён. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бавария" может отложить покупку Сане
-
Ренату Санчеш определился со своим будущим в "Баварии"
-
"Интер" недоволен, что вес Лукаку превысил 100 килограмм
-
1
Круговой - о выборе между "Зенитом" и ЦСКА: "Я не продался"
-
1
Гол Обамеянга принёс "Арсеналу" победу над "Бернли"
-
"Спартак" договорился о переходе полузащитника "Ниццы"
-
"Крылья Советов" в гостях переиграли "Урал"
-
ПСЖ разрешил Неймару вернуться к тренировкам в общей группе
-
2
Гризманн обвинил двух партнёров по "Барселоне" в поражении от "Атлетика"
-
1
Санчо собирается покинуть дортмундскую "Боруссию"
-
"Интер" выбирает между четырьмя нападающими
-
РФС объявил о замене арбитра на матч "Спартак" - ЦСКА
-
1
"Реал" предложит "Милану" своего игрока
-
"Зенит" назвал сроки восстановления Малкома и Дриусси
-
"Барселона" может усилиться защитником "Ювентуса"
-
Новичок "Динамо" рассказал о переживаниях своей мамы из-за его переезда в Россию
-
"Спартак" подписал контракт с воспитанником ПСЖ
-
Как раздевалка "Атлетика" встречала Адуриса после шедеврального победного гола в ворота "Барселоны" (видео)
-
1
Ковач прокомментировал грядущий переход Коутиньо в "Баварию"
-
1
"Реал" мёртв – да здравствует "Реал"! Что нас ждёт в новой эпохе "Галактикос"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Локомотив Москва
|5
|10
|5
|Краснодар
|5
|10
|6
|Арсенал Тула
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Крылья Советов
|6
|6
|11
|Ахмат
|5
|6
|12
|Динамо Москва
|5
|5
|13
|Тамбов
|5
|4
|14
|Уфа
|5
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2