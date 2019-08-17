РФС объявил о замене арбитра на матч "Спартак" - ЦСКА

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РФС объявил о замене арбитра на матч "Спартак" - ЦСКА

Российский футбольный союз произвёл изменения в назначении арбитров на матчи шестого тура РПЛ.

Столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА вместо Алексея Еськова обслужит Сергей Карасёв. Замена обусловлена травмой рефери.

"Я судил в четверг матч Лиги Европы в Браге. Почувствовал дискомфорт в конце игры. Вчера после прилёта сделал МРТ - микронадрыв икроножной мышцы. Не могу сказать, насколько выбыл, потому что я только сделал МРТ и записался к специалисту. Надо сначала попасть к доктору, и тогда станет понятно. Пару недель точно.

Получается, что дерби пропущу, посоветовался - есть большой риск рецидива. Могу усугубить травму, в этом случае восстановление продлится до пяти-шести месяцев", - сказал Еськов.

Напомним, что матч "Спартак" - ЦСКА состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена".

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