РФС объявил о замене двух арбитров в матче "Краснодар" - "Ротор"

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РФС объявил о замене двух арбитров в матче "Краснодар" - "Ротор"

Внесены изменения в состав судейской бригады на матч 17-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Ротором".

Как сообщает официальный сайт РФС, из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус пришлось заменить сразу двух арбитров.

Так, вместо Ильи Елеференко ассистентом главного рефери будет Владимир Миневич, а Василий Казарцев заменит Павла Кукуяна в качестве VAR.

Матч "Краснодар" - "Ротор" состоится в субботу, 5 декабря, в 18:00 по московскому времени.

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