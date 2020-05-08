РФС объявил о запуске специального проекта к 75-летию Победы

Теги юрий жирковстанислав черчесовроссиярфс

РФС объявил о запуске специального проекта к 75-летию Победы

Запущен совместный интернет-проект РФС и Детской футбольной лиги, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Все желающие могут узнать на специальной странице истории родственников футболистов сборной России, которые уходили на фронт.

Также там доступны интервью защитника "Зенита" Юрия Жиркова, который давно увлекается военной тематикой, и рассказ историка Юрия Лукосяка о футболе в тот период.

Непосредственно в день годовщины, 9 мая, на странице будет опубликовано видеопоздравление от главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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