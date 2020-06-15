РФС объявил об отставке тренера юношеской сборной России

Теги россия до 21 годарфсвадим гаранин

РФС объявил об отставке тренера юношеской сборной России

Старший тренер юношеской сборной России Вадим Гаранин покинул занимаемый пост.

Российский футбольный союз объявил на своём официальном сайте о расторжении контракта с 49-летним специалистом по взаимному согласию.

Наставник захотел поработать на клубном уровне. В ближайшее время он возглавит "Тверь".

Гаранин тренировал юношескую сборную России с августа 2019 года.

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