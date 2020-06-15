РФС объявил об отставке тренера юношеской сборной России
Старший тренер юношеской сборной России Вадим Гаранин покинул занимаемый пост.
Российский футбольный союз объявил на своём официальном сайте о расторжении контракта с 49-летним специалистом по взаимному согласию.
Наставник захотел поработать на клубном уровне. В ближайшее время он возглавит "Тверь".
Гаранин тренировал юношескую сборную России с августа 2019 года.
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