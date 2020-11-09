РФС объявил об отстранении двух арбитров от работы до конца 2020 года

Теги рфсмихаил вилковвладислав безбородов

РФС объявил об отстранении двух арбитров от работы до конца 2020 года

Футбольные судьи Михаил Вилков и Владислав Безбородов получили наказание за свою работу в недавних матчах.

По словам главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, оба арбитра не будут обслуживать игры до конца календарного года.

Вилков ошибся в матче "Краснодар" - "Рубин" (3:1), нарушив протокол VAR - он прибегнул к помощи видеоассистента после того, как возобновил игру, что запрещено. После рефери врал на заседании контрольно-дисциплинарного комитета, чтобы оправдать свои действия.

Безбородов совершил две результативные ошибки в матче "Краснодар" - "Спартак" (1:3), засчитав гол "красно-белых" после нарушения правил со стороны атакующего игрока, а также преждевременно дав свисток об остановке игры, чем помешал отличиться "быкам".

Не пропустите: Акинфеев побил рекорд РПЛ по отражённым пенальти. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Болельщики "Зенита" выступили с заявлением о ситуации с Дзюбой

Болельщики "Зенита" выступили с заявлением о ситуации с Дзюбой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов