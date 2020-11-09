РФС объявил об отстранении двух арбитров от работы до конца 2020 года
Футбольные судьи Михаил Вилков и Владислав Безбородов получили наказание за свою работу в недавних матчах.
По словам главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, оба арбитра не будут обслуживать игры до конца календарного года.
Вилков ошибся в матче "Краснодар" - "Рубин" (3:1), нарушив протокол VAR - он прибегнул к помощи видеоассистента после того, как возобновил игру, что запрещено. После рефери врал на заседании контрольно-дисциплинарного комитета, чтобы оправдать свои действия.
Безбородов совершил две результативные ошибки в матче "Краснодар" - "Спартак" (1:3), засчитав гол "красно-белых" после нарушения правил со стороны атакующего игрока, а также преждевременно дав свисток об остановке игры, чем помешал отличиться "быкам".
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