РФС обязал "Динамо" выплатить Погребняку компенсацию за расторжение контракта

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РФС обязал "Динамо" выплатить Погребняку компенсацию за расторжение контракта

Палата по разрешению споров РФС обязала "Динамо" выплатить Павлу Погребняку компенсацию за расторжение контракта в одностороннем порядке.

Орган признал увольнение 34-летнего нападающего из московского клуба незаконным.

"Палата по разрешению споров сегодня приняла решение в пользу Погребняка. "Динамо" должно выплатить Павлу всю сумму, равную полугодовой зарплате. Не все требования Павла были выполнены, но будем обсуждать с клиентом, может быть, пойдем в CAS" - сказал спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы футболиста.

Напомним, что "Динамо" разорвало контракт с Погребняком из-за якобы системных нарушений трудового договора. Сейчас форвард является игроком "Тосно".

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