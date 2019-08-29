РФС обязал "Локомотив" компенсировать Тарасову затраты на операцию

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РФС обязал "Локомотив" компенсировать Тарасову затраты на операцию

РФС удовлетворил жалобу бывшего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова на московский клуб.

"РФС практически в полном объёме удовлетворил наш запрос компенсировать затраты на операцию и реабилитацию в том объёме, который просил Дмитрий. То есть "Локомотив" должен полностью компенсировать все затраты. Судя по практике, у клуба есть 30 дней на выплаты с момента принятия решения. Наша сторона полностью удовлетворена", - сказал юрист футболиста Михаил Прокопец.

"Состоялось заседание, длилось три часа. Завершилось оно моей победой. Спасибо всем, кто там собрался, чтобы восторжествовала справедливость. К "Локомотиву" претензий я не имею, решением палаты по разрешению споров удовлетворен", - отметил сам Тарасов.

Напомним, что хавбек требовал взыскать с "железнодорожников" 12 тысяч евро (880 тысяч рублей).

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