РФС обязал "Ростов" выплатить Бердыеву долги по зарплате

Палата по разрешению споров РФС вынесла решение в пользу Курбана Бердыева, который требовал от "Ростова" выплатить долги по зарплате ему и его тренерскому штабу.

Клуб настаивал на том, что у дела истёк срок для рассмотрения, однако их доводы не были приняты во внимание.

Теперь "жёлто-синие" обязаны погасить задолженность. В противном случае их ждут санкции от РФС.

66-летний Бердыев возглавлял "Ростов" с декабря 2014 года по август 2016 года. Под его руководством команда стала серебряным призёром РПЛ в сезоне 2015/16.

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