РФС обзавёлся новым партнёром

Теги рфсалександр дюков

РФС обзавёлся новым партнёром

Татарстанский холдинг "ТАИФ" стал партнёром Российского футбольного союза.

Стороны заключили меморандум о развитии футбола в регионах. В рамках реализации соглашения планируется развитие футбольной инфраструктуры, реализация образовательных программ, создание условий для максимального вовлечения детей и взрослых в футбольную экосистему. 

"Мы рады заключить партнёрское соглашение с АО "ТАИФ". Эта компания уже много лет успешно занимается развитием спортивных, в том числе футбольных традиций в Татарстане. Уверен, что наше партнёрство будет взаимовыгодным и поможет дальнейшей популяризации футбола и в Татарстане, и в других регионах России", - заявил президент РФС Александр Дюков.

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