РФС огласил планы сборной России на конец марта

Пресс-служба Российского футбольного союза анонсировала учебно-тренировочный сбор национальной сборной.

Сообщается, что подопечные Валерия Карпина будут работать в Москве в период с 21 по 27 марта.

Сейчас прорабатывается расписание товарищеских матчей команды.

Ранее ФИФА и УЕФА приняли совместное решение отстранить все российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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