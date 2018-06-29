РФС определил лучшего игрока и тренера сезона

Теги локомотив москваюрий семинкраснодарфедор смоловцска москваалександр головин

РФС определил лучшего игрока и тренера сезона

Стали известны лучшие игрок и тренер минувшего сезона в чемпионате России, сообщает официальный сайт РФС.

Лучшим футболистом признан нападающий "Краснодара" Федор Смолов, забивший 14 мячей и занявший второе место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги.

Лучший тренер - Юрий Семин, который привел "Локомотив" к чемпионскому титулу.

Лучшим молодым игроком стал полузащитник ЦСКА Александр Головин, на счету которого 5 мячей и 4 голевых паса в 27 матчах. 

Не пропустите: Фарфан, Промес и Кокорин вошли в список 33 лучших игроков РФПЛ в сезоне 2017/18. | http://soccernews.ru

 

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 29 июня

Главные новости дня: 29 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов