РФС определил место проведения финала Кубка России

Стало известно, где пройдёт финальный матч текущего розыгрыша Кубка России.

В официальном твиттере Российского футбольного союза говорится, что решающая игра турнира состоится на "Самара Арене".

Этот стадион выиграл борьбу у "Лужников" и "Мордовия Арены".

Матч запланирован на 22 мая.

Путёвки в финал разыгрываются в парах "Локомотив" - "Ростов" и "Урал" - "Арсенал".

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