РФС определил место проведения финала Кубка России

Теги кубок россии

РФС определил место проведения финала Кубка России

Стало известно, где пройдёт финальный матч текущего розыгрыша Кубка России.

В официальном твиттере Российского футбольного союза говорится, что решающая игра турнира состоится на "Самара Арене".

Этот стадион выиграл борьбу у "Лужников" и "Мордовия Арены".

Матч запланирован на 22 мая.

Путёвки в финал разыгрываются в парах "Локомотив" - "Ростов" и "Урал" - "Арсенал".

Не пропустите: СМИ: "Матч ТВ" больше не будет показывать АПЛ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хамес хочет перейти в "Наполи"

Хамес хочет перейти в "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 45
2 Краснодар Краснодар 22 41
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 40
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 39
5 Спартак Москва Спартак Москва 22 36
6 Ростов Ростов 22 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 31
8 Ахмат Ахмат 22 30
9 Рубин Рубин 22 30
10 Оренбург Оренбург 22 29
11 Урал Урал 22 26
12 Динамо Москва Динамо Москва 22 24
13 Крылья Советов Крылья Советов 22 24
14 Уфа Уфа 22 20
15 Анжи Анжи 22 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов