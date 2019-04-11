РФС определил место проведения финала Кубка России
Стало известно, где пройдёт финальный матч текущего розыгрыша Кубка России.
В официальном твиттере Российского футбольного союза говорится, что решающая игра турнира состоится на "Самара Арене".
Этот стадион выиграл борьбу у "Лужников" и "Мордовия Арены".
Матч запланирован на 22 мая.
Путёвки в финал разыгрываются в парах "Локомотив" - "Ростов" и "Урал" - "Арсенал".
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|Команда
|М
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|22
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|ЦСКА Москва
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|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
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|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
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|Уфа
|22
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|Анжи
|22
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