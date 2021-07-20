РФС определил трех кандидатов на пост главного тренера сборной России

Фото: инстаграм Штефана Кунца/Автор неизвестен

Руководство Российского футбольного союза (РФС) рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера сборной России, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, приоритетным кандидатом является наставник молодежной сборной Германии Штефан Кунц. С немецким специалистом уже проведены предварительные переговоры. Другими кандидатами являются главный тренер "Ростова" Валерий Карпин и Курбан Бердыев, который сейчас безработный.

Напомним, что сборная России осталась без главного тренера после увольнения Станислава Черчесова.

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