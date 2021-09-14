РФС определил трёх кандидатов на замену Кашшаи

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РФС определил трёх кандидатов на замену Кашшаи

Стали известны претенденты на пост главы департамента судейства РФС, который накануне покинул Виктор Кашшаи.

По информации "СЭ", российские футбольные чиновники рассматривают три кандидатуры из числа иностранных специалистов.

В шорт-лист РФС входят голландец Бьорн Куйперс, итальянец Никола Риццоли и серб Милорад Мажич.

Фаворитом считается Куйперс, который только в августе закончил карьеру профессионального арбитра.

Не пропустите: Названа сумма отступных Кашшаи за увольнение из РФС. | http://soccernews.ru
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