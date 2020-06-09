РФС определился с местом проведения кубкового матча "Зенит" - "Спартак"

Теги зенит санкт-петербургспартак москварфскубок россии

РФС определился с местом проведения кубкового матча "Зенит" - "Спартак"

Стало известно, где пройдёт полуфинальный матч Кубка России между питерским "Зенитом" и московским "Спартаком".

Российский футбольный союз сегодня принял решение на этот счёт и объяснил его в публикации в твиттере.

"РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своём стадионе. Так было в игре "Химки" - "Торпедо". Таким образом, полуфинал между "Зенитом" и "Спартаком" пройдёт в Санкт-Петербурге", - говорится в заявлении.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" запланирован на 19 июля. В другом полуфинале сыграют "Химки" и победитель пары "Шинник" - "Урал".

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