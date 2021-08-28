РФС определился с местом проведения матча Россия - Словакия
Фото сайт РФС
Российский футбольный союз решил не отбирать у Казани право принять домашнюю игру национальной сборной против Словакии в квалификации ЧМ-2022.
Ранее сообщалось, что из-за проблем с газоном на "Ак Барс Арене" матч могут перенести в Москву.
"Правительство региона заверило нас, что поле на "Ак Барс Арене" к матчу сборной будет надлежащего качества. Мы благодарны руководству Республики за такое внимание к сборной команде и с нетерпением ждём поездки в Казань, где нас, надеюсь, сможет поддержать много болельщиков на трибунах", - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Напомним, что матч Россия - Словакия состоится 8 октября в 21:45 по московскому времени.
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