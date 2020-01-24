РФС определился с наказанием для футболистов, ставивших на матчи своих команд

Глава комитета по этике РФС Семён Андреев рассказал, как будут наказаны бывшие и действующие игроки "Машук-КМВ" из Пятигорска, которые ставили на матчи своих команд.

Так, вратарь Ярослав Малолетков, а также защитники Роман Демидов и Даниил Лезгинцев оштрафованы на 300 тысяч рублей и получили длительные дисквалификации: первые двое на год, третий - на два года.

"Был анализ суммы ставок. Лезгинцев, например, за полтора года поставил более 3,8 миллиона рублей. Всего было сделано более 1300 ставок, около трёх раз в день. Лезгинцев сделал 10 ставок на матчи, где принимал участие. Демидов - четыре. Малолетков находился в аренде, он ставил на матчи с участием "Мордовии" - клуба, с которым у него был заключён договор", - заявил Андреев.

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