РФС определился с наказанием для Медведева за провокационное высказывание в адрес "Спартака"

Комитет Российского футбольного союза по этике принял решение оштрафовать генерального директора "Зенита" Александра Медведева.

Напомним, что функционер, комментируя имитацию секса в исполнении Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, заявил, что это репетиция того, что будет в кубковом матче со "Спартаком".

Согласно решению комитета, сумма взыскания составит 200 тысяч рублей.

Матч 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье, 19 июля, в Санкт-Петербурге.

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