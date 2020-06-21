РФС определился с позицией по матчу между "Краснодаром" и "Динамо"

1 Теги рфсдинамо москвакраснодар

РФС определился с позицией по матчу между "Краснодаром" и "Динамо"

Российский футбольный союз выступает против переноса игры РПЛ "Краснодар" - "Динамо".

Как сообщает "Чемпионат", РФС хочет, чтобы московский клуб сыграл молодежным составом.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" готов перенести игру на 19 июля, и клубы ожидают ответа от РПЛ. Однако если РПЛ откажет им, то "Динамо" сыграет дублем.

Напомним, что футболисты "Динамо" Клинтон Н’Жи и Шарль Каборе заразились коронавирусом, также болезнь подозревают еще у одного игрока.

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"Динамо" готово сыграть дублем против "Краснодара"

"Динамо" готово сыграть дублем против "Краснодара"

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